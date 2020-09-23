ضبط اكثر من 12 كيلوغراما من المخدرات في منطقتين بالعراق (صور)

2020/09/23 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قوات امن كوردستان (الاسايش)، الاربعاء، عن ضبط 12 كيلو غراما من المواد المخدرة في محافظتي اربيل ودهوك.

وذكر مصدر في "اسايش" قضاء سوران ضمن محافظة اربيل تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (23 ايلول 2020)، ان "قواتها ضبطت 10 كيلوغرامات من المواد المخدرة والقت القبض على المتهمين".

من جهة اخرى اعلن مصدر في "اسايش"قضاء رانية بمحافظة السليمانية، عن اتلاف 2.445 كيلو غرام من (الهيريون والحشيش والكريستال) اضافة الى اكثر من الف حبة مخدرة من نوع (ميسادون وترامادول) واكثر من 10 ليترات من حمض الاسيد وفق امر قضائي.

ا.ح

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