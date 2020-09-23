دخول 38 صهريجا لمادة الاوكسجين من الكويت عبر منفذ سفوان

2020/09/23 | 14:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ سفوان الحدودي عن دخول (37) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين وبحمولة إجمالية (760طن) قادماً من دولة الكويت لرفد المستشفيات وتعزيز عملها لمعالجة المصابين بجائحة كورونا.تمت عملية إدخال الصهاريج وفق الضوابط والتعليمات النافذة من قبل الجهات المعنية.

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