2020/09/23 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة/- قرر وزير التربية علي حميد مخلف إجراء تغييرات بمناصب رفيعة في الوزارة.
وطلب الوزير بحسب وثيقة مرسلة الى مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء يطالب فيها الموافقة على تغيير مناصب 6 مديرين عامين وحصلت عليها (المستقلة) اليوم الاربعاء .
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وطلب الوزير بحسب وثيقة مرسلة الى مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء يطالب فيها الموافقة على تغيير مناصب 6 مديرين عامين وحصلت عليها (المستقلة) اليوم الاربعاء .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجراء تغييرات بمناصب رفيعة في وزارة التربية +وثيقة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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