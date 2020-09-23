أجراء تغييرات بمناصب رفيعة في وزارة التربية +وثيقة

2020/09/23 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قرر وزير التربية علي حميد مخلف إجراء تغييرات بمناصب رفيعة في الوزارة.وطلب الوزير بحسب وثيقة مرسلة الى مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء يطالب فيها الموافقة على تغيير مناصب 6 مديرين عامين وحصلت عليها (المستقلة) اليوم الاربعاء .

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