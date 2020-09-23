نائب يكشف “عملية خطرة” دفعت لسحب موازنة 2020 من البرلمان

2020/09/23 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف النائب محمد شياع السوداني، عن سبب دفع الحكومة لسحب موازنة عام 2020 من البرلمان، بعد يوم واحد على إرسالها.

وقال السوداني في تدوينة إن “الحكومة سحبت قانون الموازنة لسنة 2020 لاجراء التعديلات عليها”.

وأضاف، أنه “نتيجة اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية تبين ان نسبة العجز في موازنة 2020 هائلة دون تقديم الحكومة اي اصلاحات اقتصادية”.

وتابع السوادني، ان “الحكومة اعتمدت على الاقتراض من رصيد البنك المركزي”، مبيناً أن “هذه العملية تعتبر خطرة وتؤثر على الوضع المالي للبلد”.

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