لندن ترحب بتحسن العلاقة بين بغداد وأربيل بعد زيارة الكاظمي

2020/09/23 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت بريطانيا بتحسن العلاقة بين بغداد وأربيل، خاصة بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إقليم كردستان.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا، جيمس كليفرلي، في تغريدة له على منصة تويتر، إن قوة العلاقة بين بغداد وأربيل مهمة لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

هذا، وتشهد العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان كثيرا من الملفات العالقة على مر الحكومات المتعاقبة التي سبقت الحالية، لكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يسعى إلى حلحلتها.

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