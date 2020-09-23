القضاء المركزي يبحث مشاركة كوردستان بتشكيل المحكمة الإتحادية

2020/09/23 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بحثت السلطتان القضائيتان في المركز والإقليم تعديل قانون المحكمة الاتحادية ومشاركة مجلس قضاء إقليم كوردستان بترشيح اعضائها.وذكر بيان لإعلام القضاء وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل بمكتبه اليوم رئيس مجلس قضاء اقليم كوردستان القاضي بنكين قاسم ووزير العدل فرست احمد ورئيس ممثلية حكومة الاقليم في بغداد […]

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