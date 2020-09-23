دخول (38) صهريجا محملة بالاوكسجين قادمة من الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي

2020/09/23 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن دخول (37) صهريجا محملة بمادة الاوكسجين ،بحمولة اجمالية (760طنا) قادمة من الكويت ، عبر منفذ سفوان الحدودي ، لرفد المستشفيات وتعزيز عملها لمعالجة المصابين بجائحة كورونا.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان عملية ادخال الصهاريج تمت وفق الضوابط والتعليمات النافذة من قبل الجهات المعنية"./انتهى7

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