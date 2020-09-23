مكتب حقوق الانسان بالبصرة يحذر من كارثة تهدد مئات آلاف الاطفال في العام الدراسي الجديد

2020/09/23 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ، الحكومة المركزية من اي قرار بدفع مئات آلاف الاطفال الى /مناعة القطيع / للتعايش مع الواقع الصحي مع بدء العام الدراسي ٢٠٢٠ _٢٠٢١ .وذكر المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " بعد قراءات دقيقة للواقع الصحي والتربوي في محافظة البصرة ، والتي لاتختلف عن اغلب المحافظات ، قبل واثناء جائحة كورونا كوفيد ١٩، ومع هذا المستوى المتردي من الوقاية والرقابة الصحية المتهالكة ، فان ذلك سيؤدي الى كارثة انسانية"./ انتهى

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