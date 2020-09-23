اصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في تلعفر

2020/09/23 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اصيب شخصان بانفجار عبوة ناسفة في قضاء تلعفر غرب الموصل.وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور عجلة مدنية في قضاء تلعفر ، ما ادى الى اصابة شخصين تم نقلهما الى المستشفى "./ انتهى

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