2020/09/23 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن تسهيل دخول صهاريج محملة بالاوكسجين لدعم القطاع الصحي عبر منفذ سفوان الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه: إنه “تم إدخال صهاريج محملة بمادة الأوكسجين الطبي قادمة من دولة الكويت وبواقع 38 صهريجا دعماً للمؤسسات الصحية لمعالجة المصابين بفايروس كورونا”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعلن ادخال 38 صهريجاً لمادة الاوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي المركز الخبري الوطني.

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