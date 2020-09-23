2020/09/23 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).