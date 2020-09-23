38 صهريجا لمادة الاوكسجين يدخل العراق عبر منفذ سفوان الحدودي

2020/09/23 | 15:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، دخول (38) صهريجا لمادة الاوكسجين في منفذ سفوان الحدودي.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “(38) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين وبحمولة إجمالية (760طن) قادماً من دولة الكويت دخل الى العراق لرفد المستشفيات وتعزيز عملها لمعالجة المصابين بجائحة كورونا.”

وأضافت، أن “عملية إدخال الصهاريج تمت وفق الضوابط والتعليمات النافذة من قبل الجهات المعنية”.



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