2020/09/23 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أخلت قوات الشرطة الفرنسية برج إيفل، وسط باريس، من الزائرين، الأربعاء، بعد تهديد بوجود قنبلة بداخله.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن فرق مكافحة المتفجرات شوهدت في محيط البرج، فيما قامت قوات الشرطة بتطويقه من كل الجهات.

وجاءت العملية بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج، ولا تزال عملية التفتيش مستمرة حتى الآن.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء عاجل لبرج إيفل في باريس وشكوك بوجود قنبلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء عاجل لبرج إيفل في باريس وشكوك بوجود قنبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).