2020/09/23 | 15:07 - المصدر: ساحات التحرير
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة مصرية – برازيلية بسبب دجاجة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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