العثور على منصة صواريخ في الكرادة.. و ’منع’ ضابط شرطة من الدخول إلى موقع قصف

2020/09/23 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عثرت قوة أمنية، الأربعاء، على منصة إطلاق صواريخ في منطقة الكرادة بعد قصف استهدف موقعاً في المنطقة الخضراء.



وقال مصدر في الشرطة في حديث لـ "ناس"، (23 ايلول 2020)، إن "مفرزة من شرطة الكرادة عثرت على قاعدة لإطلاق الصواريخ، مع صواريخ (G7 عدد/٢) ضمن المنطقة"، مبيناً أن "قوة من قيادة عمليات رفعت المنصة وكذلك الصواريخ بدون إصابات".

وأضاف المصدر، أن "دوريات من مركز شرطة كرادة مريم سمعت أثناء تجوالها ضمن قاطع المسؤولية دوي انفجارات تبين فيما بعد أنها صواريخ سقطت في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء"..

وأوضح المصدر، إن "مفرزة الشرطة القريبة، لم تتمكن من حصر أضرار القصف، بعد أن مُنعَ ضابط التحقيق من الدخول إلى موقع سقوط الصواريخ" دون أن يُدلى بمزيد من التفاصيل.

ونفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، الأربعاء، عمليات تفتيش وسط العاصمة بغداد بحثاً عن "مطلقي الصواريخ".

وقال مصدر أمني في حديث لـ "ناس" (23 ايلول 2020)، إن "جهاز مكافحة الإرهاب شن حملة تفتيش في منطقة الجادرية (الزوية) بحثاً عن مطلقي صواريخ كاتيوشا".

وأضاف المصدر، أن "الجهاز قطع جميع المداخل الفرعية منذ الفجر ولغاية الآن".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط عدة قذائف هاون على المنطقة الخضراء، فجر اليوم.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2020): "سقوط ثلاث قنابر هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم ولَم تسجل خسائر أو أضرار".

وبحسب البيان، " تأشر مكان الأنطلاق مِن منطقة الكرادة ( الزوية ) مجاور إعدادية العرفان".

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