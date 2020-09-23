خبير في الأعشاب يقوم بإنتاج مستحضر طبيعي مضاد لكورونا

2020/09/23 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام الباحث والخبير في الأعشاب، العطار تحسين برواري، بإنتاج مستحضر طبيعي مضاد لفيروس كورونا.

وأوضح برواري أن المستحضر يقوم على مبدأين، الأول هو اختراق المادة البروتينية الي تحيط بأي فيروس، والثاني هو أن المستحضر يحتوي على محلول ذو قاعدية عالية يجعل من الصعب عيش أي فيروسات أو بكتيريا.

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