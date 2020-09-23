2020/09/23 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشف رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء، عن الملفات الاربعة التي طرحها رئيس الوزراء في إجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية.وقال الصالحي في تصريح صحفي ، إن “الكاظمي طرح خلال اجتماعه بالرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية ملفات الموازنة وتفاصيلها وقانون الانتخابات وفقا لما يطلبه الشارع العراقي واجراءاته وأهمية السيطرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف عن ابرز الملفات التي ناقشها الكاظمي بإجتماع الرئاسات والكتل السياسية المركز الخبري الوطني.

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