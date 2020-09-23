الحلبوسي يتحرك منذ مدة لتعديل قانون الانتخابات بما يلبي رغبة المتظاهرين

2020/09/23 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد الكتل السياسية معركة سياسية حامية بشأن الدوائر الانتخابية التي سيتم تثبيتها في ملاحق قانون الانتخابات بجلسة البرلمان يوم السبت، وذلك نزولا عند رغبة التظاهرات التي تشهدها المدن.

مصادر نيابية أكدت ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتحرك منذ الشهر الماضي في اتجاهات مختلفة، من أجل حشد التأييد السياسي اللازم لتعديل القانون، وذلك تلبية لرغبة الشارع العراقي.



وأضافت المصادر ان الحلبوسي أجرى لقاءات عدة مع معظم الأطراف السياسية بضرورة تحقيق رغبة الجماهير والمحافظة على العملية الديمقراطية بشقها الانتخابي.

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