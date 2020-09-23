حقوق الإنسان تطالب مفوضية الانتخابات بتسليم البطاقات البايومترية للنازحين

2020/09/23 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الإنسان، بإرسال فرق جوالة إلى مخيمات النازحين لتحديث سجلاتهم وتسليمهم البطاقات البايومترية.

وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان أنس العزاوي، ان الآلاف من النازحين لم يستطيعوا تحديث سجلاتهم الانتخابية او الحصول على البطاقة البايومترية بسبب تواجدهم في المخيمات وعدم قدرتهم على الوصول الى مكاتب مفوضية الانتخابات في المدن، مشيرا إلى استمرار مفوضية حقوق الإنسان بالتنسيق مع دوائر الهجرة ودوائر الجنسية في المحافظات لتحديث وإصدار المستمسكات الثبوتية والأصولية للنازحين والتي على ضوئها تصدر البطاقة البايومترية.

وشدد العزاوي على ان تحديث البطاقات أولوية لضمان الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور للمواطنين العراقيين ومنهم النازحين.

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