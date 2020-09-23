أمين عام مجلس الوزراء: الكاظمي يشرف على إنهاء ملف النازحين

2020/09/23 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي،اليوم الأربعاء،مع ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة زينة علي أحمد ملف عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، بينما أشار إلى اهتمام الحكومة بإنهاء ملف النازحين.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"الغزي استقبل ممثلة الانمائي للأمم المتحدة ،وأكد خلال اللقاء اهتمام الحكومة العراقية، وبإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء ملف النازحين، وإغلاقه نهائياً، بعد جهود إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، بتنسيقٍ من قبل الجهات ذات العلاقة"

وأشاد

الغزي- حسب البيان- "بالدور الذي أقدم عليه البرنامج، بجهود إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، ودور البرنامج في دعم الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا".

وأشار، إلى أن"الجانبين بحثا في تمديد برنامج إعادة الاستقرار في المحافظات المحررة لغاية سنة 2023، وإجراءات الدفعة الثانية من منحة الحكومة العراقية لمشروعات إعادة الاستقرار".

وأوضح، أن"ممثلة البرنامج، قدمت إيجازاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من مشاريعٍ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة، وتأهيل مراكز العزل الوبائي في أغلب المحافظات، فضلاً عن إنشاء مراكز أخرى جديدة بصيغة البناء الجاهز.

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