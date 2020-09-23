10 سنوات انتظار.. ميناء الفاو الكبير يثير تساؤلات عن

2020/09/23 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الخامس من أبريل عام 2010 وضع العراقيون حجر أساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، الذي كان من المفترض أن يكون من أبرز علامات "المرحلة الجديدة" في العراق، بحسب رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي.

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