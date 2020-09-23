زيدان يبحث مع سفيري واشنطن ولندن جهود الحكومة والقضاء في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية

2020/09/23 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

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القاضي فائق زيدان يستقبل السفير الاميركي في بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الأربعاء، مع سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا جهود الحكومة والقضاء في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، اليوم، 23 أيلول 2020، أن "القاضي زيدان، استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيكي، حيث بحث الجانبان جهود الحكومة والقضاء في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والإجراءات القانونية المتخذة بحق من يعتدي على تلك البعثات، فضلا عن بحث التعاون القضائي والقانوني بين القضاء العراقي وفريق التحقيق الدولي المختص بجمع الأدلة عن جرائم داعش".

كما بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى مع السفير الأميركي ماثيو تولر، إجراءات القضاء في محاسبة المعتدين على السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم"

وكان القاضي زيدان، قد استقبل رئيس مجلس القضاء في إقليم كوردستان القاضي بنكين قاسم، ووزير العدل فرست أحمد، ورئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى، وبحث اللقاء مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية ومشاركة مجلس قضاء الإقليم في ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة بتشكيلها الجديد على وفق قانون تعديل قانون المحكمة.

ر.إ

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