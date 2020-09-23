2020/09/23 | 15:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تمكنت القوات الامنية من تفجير 16 عبوة ناسفة وحرق 7 مضافات.



ضمن عمليات اسود الجزيرة.





وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن "ابطال قيادة عمليات الجزيرة وضمن عملية اسود الجزيرة رقم 1 والتي انطلقت لتطهير صحراء الجزيرة شمال نهر الفرات غرب العراق وبخمسة محاور وإسناد من طيران الجيش تمكنوا من تفجير 16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي وتدمير وحرق 7 مضافات ونفق كانت تستخدمها المجاميع الإرهابية".

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