أبل تصنع حافظة ذكية تقوي نفسها ذاتيا عند سقوطها

2020/09/23 | 15:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حصلت شركة أبل على براءة اختراع جديدة تسمح لها بصنع حافظة ذكية جديدة، لهواتفها "آيفون".ويمكن للحافظة استكشاف حركتها، حيث في حال تعرضت لحادث سقوط، تعمل على تغيير تركيب موادها تلقائيا، وتقوي نفسها ذاتيا، لحماية الهاتف.ولا يوجد نموذج أولي متاح حتى الآن للحافظة الذكية، حيث ذكرت أبل في بيان براءة الاختراع، إنها ستستخدم في تصميم الحافظة الذكية، تقنية الكهروميكانيكية.وقالت أبل: ”إن المواد الكهروميكانيكية النشطة يجوز إدراجها في حافظات حماية الهواتف، حيث ستكون قادرة على حماية جهاز آيفون في حال تعرض لحادث سقوط، كما ويمكنها تشكيل حاجز يمنع تعرض الهاتف للرطوبة، ويقلل من دخول الهواء إلى الأجهزة المحمولة“.وسجلت أبل أيضًا براءة اختراع تحمل عنوان Electronic Device With Glass Enclosure، لتصميمها حافظة ذكية عبارة عن هيكل زجاجي بالكامل وسداسي الجوانب، مع شاشة عرض، لهاتفها آيفون.وتتميز حافظة الهاتف بشاشة تعمل باللمس، وتغطي جسم الهاتف في الأمام والخلف، حيث يمكنها عرض الصور والمعلومات على الأسطح الأمامية والخلفية، بالإضافة لشاشة الهاتف الأساسية، بحسب صحيفة تايمز أوف إينديا.Mohameed

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