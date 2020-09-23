2020/09/23 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، عن تفجير 16 عبوة ناسفة وحرق 7 مضافات ضمن عمليات اسود الجزيرة.

وقال رسول في بيان إن “ابطال قيادة عمليات الجزيرة وضمن عملية اسود الجزيرة رقم 1 والتي انطلقت لتطهير صحراء الجزيرة شمال نهر الفرات غرب العراق وبخمسة محاور وإسناد من طيران الجيش تمكنوا من تفجير 16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي وتدمير وحرق 7 مضافات ونفق كانت تستخدمها المجاميع الإرهابية”.

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