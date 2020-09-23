2020/09/23 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – حذر رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية الدكتور وليد السهلاني، من فوضى زج القوات الامنية في تصادم مع عشائر المحافظة ، داعيا الى تغليب الحكمة وضبط النفس والسعي لمعالجة الموقف بعيداً عن مظاهر التصعيد.وقال السهلاني في تصريح صحفي : ان “عشائرنا كانت ولا زالت لها مواقف مميزة في دعم الدولة ومساندتها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السهلاني يحذر من فوضى زج القوات الامنية في تصادم مع عشائر ذي قار المركز الخبري الوطني.

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