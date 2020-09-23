2020/09/23 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ،الثلاثاء، بوجود مخطط كبير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية ، مؤكدا على ان اجهزة مخابراتية تدخل البلاد وتنفذ المخططات.وقال الموسوي في حوار لـبرنامج “ابعاد اخرى”، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان ” مخطط كبير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية ، مؤكدا على ان “اجهزة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموسوي : مخطط كبير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي : مخطط كبير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي : مخطط كبير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).