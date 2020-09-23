الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج عملية “اسود الجزيرة” بعد يوم من انطلاقها

2020/09/23 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، نتائج عمليات "أسود الجزيرة" لتطهير صحراء الجزيرة شمال نهر الفرات غرب العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكن ابطال قيادة عمليات الجزيرة وضمن عملية اسود الجزيرة رقم 1 والتي انطلقت لتطهير صحراء الجزيرة شمال نهر الفرات غرب العراق وبخمسة محاور وإسناد من طيران الجيش من تفجير 16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي وتدمير وحرق 7 مضافات ونفق كانت تستخدمها المجاميع الإرهابية".

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