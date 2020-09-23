كومان يستعد لشطب لاعب جديد من قائمة ضحاياه

2020/09/23 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد استغناء برشلونة عن 3 لاعبين وهم إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ونيلسون سيميدو، وقرب رحيل لويس سواريز، يستعد النادي الكتالوني عن بيع لاعب جديد، ويتعلق الأمر بالمدافع صامويل أومتيتي.

ويُعاني أومتيتي من إصابة مزمنة على مستوى الركبة، ولذلك يرغب النادي الكتالوني في التخص منه، حيث يريد رونالد كومان جلب مدافع جديد وهو إريك جارسيا، لاعب مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "صامويل أومتيتي هو الضحية القادمة لإدارة برشلونة وللمدرب رونالد كومان، حيث تسعى الأمانة الفنية بقيادة رامون بلانيس لإيجاد مخرج للمدافع الفرنسي".

وأضافت، أن "صامويل أومتيتي يحظى باهتمام 5 أندية، وهي مانشستر يونايتد وآرسنال إنتر ميلان وأولمبيك ليون وستاد ريمس".

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن "برشلونة يريد التخلص من أومتيتي بشكل نهائي، ولكن الأندية المذكورة لا ترغب سوى في التعاقد مع المدافع الفرنسي على سبيل الإعارة".

وتابعت، أن "أومتيتي يمكن أن يدخل في صفقة تبادلية مع ممفيس ديباي، كما يمكن نقله إلى إنتر ميلان مجاناً كما حدث مع أرتورو فيدال".

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