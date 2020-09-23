المالية النيابية لـ/ نينا / : التغييرات الجديدة في موازنة 2020 لتخفيض العجز ..ولا تحتاج الى تصويت مجلس الوزراء

2020/09/23 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل اعادة مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020 الى مجلس الوزراء ، بناء على طلب حكومي تسلمه مجلس النواب .



وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الموازنة كانت ، حتى عصر يوم امس ، لدى رئاسة البرلمان دون ان تعرض على النواب، ثم اعيدت مساء الى الحكومة بطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء لاجراء بعض التغييرات ".واوضح :" ان البرلمان كان بصدد عرض الموازنة للقراءة الاولى في جلسة يوم غد الخميس ، ثم اجراء القراءة الثانية والمناقشة في جلسات الاسبوع المقبل ".واضاف :" ان هناك تغييرات سيتم اجراؤها داخل مجلس الوزراء لاجل تخفيض معدل العجز ، ثم ترسل الموازنة مرة اخرى الى مجلس النواب "، مبينا ان " التغييرات الجديدة لا تحتاج الى تصويت لان مجلس الوزراء صوت مسبقا على الموازنة ".وكان ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي ، اعلن السبت الماضي عن وصول قانون الموازنة العامة 2020 الى مجلس النواب رسميا ، حيث صوّت مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها الاسبوع قبل الماضي ، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين ( 61/البند اولا و 80/ البند ثانيا)من الدستور./انتهى5

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