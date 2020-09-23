كرار جاسم يكشف سبب تعثر مفاوضات النجف

2020/09/23 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

كشف اللاعب كرار جاسم، عن سبب تعثر مفاوضات انضمامه الى صفوف نادي النجف الرياضي.

وقال جاسم لـ /المعلومة/ إنه “خلال مفاوضاتي مع نادي النجف، طالبت جماهير النادي بان تقدم اعتذاراً لما بدر منها من سوء معاملة تجاهي”.

وأوضح أن “إدارة النادي رفضت طلبي وطالبتني بان اعتذر للجماهير، لذلك قررت عدم اكمال المفاوضات والتوجه الى نفط الوسط للتوقيع معهم”.

يذكر ان كرار سبق وان لعب لفريقي النجف ونفط الوسط في بداية مشواره الاحترافي الذي انطلق عام 2004.



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