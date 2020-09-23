فنزويلا تتأهّب تحسّبًا لهجمات أميركية مُحتملة

2020/09/23 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ “الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، وافق على قيام الـ”سي آي إيه” بأعمال سريّة ذات طابع إرهابيّ ضدّ فنزويلا”، واصفا العقوبات على بلاده بأنها صادرة من “مافيا”.

وأعلن مادورو في خطاب متلفز عن إنشاء وحدة “كوماندوس عمليات خاصة”، مُكلّفة بالتصدّي لأعمال تخريبيّة محتملة قد تقوم بها الولايات المتحدة على الأراضي الفنزويلية، موضحا أنّ “هذه الوحدة ستكون لديها قدرة التحرّك في أيّ مكان في البلاد على مدار الساعة”.

وقال: “من هنا أعلن رفضي المطلق للعقوبات الأخيرة ضد قادة شرعيين لفنزويلا..



وأرفض هذه الإجراءات وهذا الابتزاز والاضطهاد، الذي يصدر عن مافيا لا عن حكومة محترمة”.

يذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركيّة كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا، إذ تمّ فرض قيود جديدة على 5 مواطنين فنزويليين، بالإضافة إلى إدراج 47 فردا وكيانا قانونيا من عدة دول ضمن القائمة السوداء، زاعمة أنّ هذه الكيانات الـ47 “تتعارض ومصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأميركيّة”.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها “العدوان الأميركي الجديد، وإعلان عقوبات أحادية الجانب ضد الرئيس مادورو، من دون أيّ سبب، كجزء من حملة العدوان المستمرّة ضدّ إيران وفنزويلا ومنظومة الأمم المتحدة المتعدّدة الأطراف”، مؤكدة أن “واشنطن لا تستطيع منع كراكاس من بناء علاقات مع إيران”.



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