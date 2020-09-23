ثقافة التغيير – تكنولوجياتها ومستقبلياتها عند العلماء والمفكرين 4/1: علاقة التغيير بالتكنولوجيا - محمد رؤوف حامد

2020/09/23 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رؤوف_حامد ("نوع جديد من التفكير هو أمر ضرورى, إذا كان من المطلوب للإنسانية أن تستمر وأن تتحرك الى مستويات أرقى" – البرت أينشتاين)مقدمة:تعتمد قدرات العلماء والمفكرين فى إحداث التقدم على قدر أصالة فهمهم وممارساتهم للتغيير كحاجة, وكهدف, وكعملية.



ذلك يجعل لثقافة التغيير مكانة مركزية فى صقل قدرات العلماء والمفكرين, وفى تمكينهم من المساهمة فى إنجاز التقدم الإنسانى.من هذا المنظور تبزغ ا ......





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