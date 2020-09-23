2020/09/23 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_أبو_شرخ يهدف هذا المقال لنسف مفهوم التعددية الفكرية التي يخضع لها الملايين من المثقفين العرب أو حتى حول العالم.



بعد هذا المقال لن يتبقى مبررات لوجود ما يسمى اعتباطا أفكارا شرقية وأخرى غربية ..



كما يهدف المقال أيضاً إلى نبذ العنصرية والكراهية نحو كوكب يسوده الحب والتعاون الخلاق، لنسير معاً نحو عالم من الأمن والسلام والتقدم بدلاً من الخوف والحروب والتخلف !ولكي لا يحدث لغط أو خلط من نوع ما، فإنه يجب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وهم التعدد الفكري والثقافي بين الشرق والغرب !! - عبدالله أبو شرخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وهم التعدد الفكري والثقافي بين الشرق والغرب !! - عبدالله أبو شرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).