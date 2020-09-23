في أهمية العلمانية للاجتماع السياسي السوري (2) - عبدالله تركماني

2020/09/23 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني 2 – كيفية تعاطي الخبرة الإنسانية مع العلمانيةأدرك الغرب أهمية الدين في حياة الشعوب، فلم يقوَ أي نظام سياسي، مهما كانت درجة انفتاحه، على إخراج الدين من الحياة العامة للأفراد والمجتمعات، وما حدث هو ضرورة النظر إلى الدين بوصفه " أداة " تستهدف مصلحة البشر، وليس وسيلة لخنقهم بطقوس قد تفضي، في النهاية، إلى عكس ما أُريد لها.فليس من الصدفة أن يكون أخطر سؤال طرحه مفكرو عصر الأنوار، وأبلغه أثرًا في ......





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