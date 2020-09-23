تونس.. هل تأكل النهضة أبيها؟

2020/09/23 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القراءة المتفحصة لعريضة المئة قيادي بحركة النهضة، تبين بجلاء أن المؤتمر القادم للحركة سيشهد صراعا بين تيارين يسعى كلاهما لإزاحة الآخر، وقد بدأ الصراع مبكرا حول عناوين براقة من شاكلة السماح بالتداول القيادي وإفساح المجال، تماما كما دعت مذكرة العشرة لتوسيع مواعين الشورى وإصلاح جسم الحزب

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