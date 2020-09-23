2020/09/23 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، تحقيق إيرادات ضريبية وكمركية تجاوزت (4) مليار دينار عراقي في منافذ موانئ أم قصر في يوم واحد .

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “منافذ موانئ أم قصر في محافظة البصرة تمكنت من تحقيق إيرادات إلى خزينة الدولة بلغت (4,321,456,970) مليار دينار عراقي والمتحققة من حركة التبادل التجاري والمستحصلة من المركز الكمركي والضريبي في موانئ أم قصر ليوم واحد 22 ايلول 2020.”

وأكدت الهيئة “سعيها الدائم والدؤوب والمضي قدماً الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي”.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق 4 مليارات دينار في منافذ موانئ أم قصر خلال 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق 4 مليارات دينار في منافذ موانئ أم قصر خلال 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).