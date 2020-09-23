رويترز: السلطات الفرنسية أجلت الناس من برج ايفل

2020/09/23 | 16:20 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قامت السلطات الفرنسية،الأربعاء، بإجلاء الناس من برج إيفل، أبرز رموز العاصمة باريس.

وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم 23( ايلول 2020) نقلا عن مصدر أمني بأن أجهزة الأمن أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي اتصالا هاتفيا زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.

ولا تزال التحقيقات وعمليات البحث في الموقع مستمرة، حسب التقارير.

وأكد الفريق الإعلامي التابع للبرج إجلاء الزوار منه، دون الكشف عن سبب هذا القرار.

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