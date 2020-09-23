المالكي يعلق على هجمات الفصائل ضد البعثات الدبلوماسية في العراق

2020/09/23 | 16:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، رفض العراق استهداف البعثات الدبلوماسية على أراضيه.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمالكي، 23 أيلول/سبتمبر، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والتصعيد الحاصل المنطقة".

وأشار المالكي، وفق البيان، إلى "أهمية العمل والتعاون المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة النزاعات والحروب"، فيما بيّن أن "الصراع الأمريكي الإيراني لا يزال يلقي بظلاله على العراق".

وأوضح المالكي، أن "العراق يعتز بعلاقاته مع دول العالم ويرفض استهداف البعثات الدبلوماسية"، مشددًا "لن نسمح بأن نكون منطلقًا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، أو ساحة حرب لتصفية الحسابات".

ودعا المالكي، إلى "التهدئة والتفاهم بين أطراف الأزمة الإقليمية والدولية والمحلية".

بدوره أكد السفير البريطاني، "دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق"، مشيرًا إلى "أهمية ضبط النفس والركون إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصعيد وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية".

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