2020/09/23 | 16:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية / منافذ موانئ أم قصر في البصرة عن تحقيق إيرادات إلى خزينة الدولة بلغت (4,321,456,970) مليار دينار عراقي والمتحققة من حركة التبادل التجاري والمستحصلة من المركز الكمركي والضريبي في موانئ أم قصر ليوم واحد 22 ايلول 2020.واضافت الهيأة في بيان انها تسعى الى "المضي قدماً الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية".Mohameed شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 4 مليار دينار إيرادات ضريبية وكمركية في منافذ موانئ أم قصر خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 4 مليار دينار إيرادات ضريبية وكمركية في منافذ موانئ أم قصر خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).