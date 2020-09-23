الديوانية يعسكر في تركيا والعنكوشي يواصل المفاجآت

2020/09/23 | 16:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت إدارة نادي الديوانية إقامة معسكر خارجي للفريق في مدينة أنطاليا التركية، يستمر لمدة 15 يوما، تحضيرا للموسم المقبل.وقال رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي في تصريح صحفي: "المعسكر سيشهد عددا من المباريات التجريبية، من أجل خلق الانسجام المطلوب بين اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد، لا سيما بعد التعاقدات الكبيرة التي أبرمناها".وتابع: "ننتظر وصول 3 محترفين اليوم وغدا، تباعا، هم : لمهاجم الإسباني إيزاك باديلا، والجناح الأرجنتيني ماكسي رولون، والمدافع البرازيلي ويسلي بيريرا".وأضاف: "كما سيصل الأسبوع المقبل المهاجم البلجيكي ناثان كابسيلي، بالإضافة إلى لاعبين عراقيين من محترفي الخارج".وأشار إلى صفوف الفريق ستكتمل قبل التوجه إلى المعسكر في تركيا.وبيّن: "نفكر أيضا في التعاقد مع لاعبين جدد من العراقيين المغتربين المحترفين في الدوريات الأوربية".ولفت إلى أنه الديوانية يسعى لتشكيل فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم المقبل.يشار إلى أن نادي الديوانية اختار ملعب كربلاء لخوض منافسات الدوري الممتاز.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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