تفجير رتل إمدادات للتحالف في صلاح الدين

2020/09/23 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني عراقي، تفجير عبوة ناسفة استهدف رتل دعم لوجستي تابع لما يسمى التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين....

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