ديالى تطالب بعملية عسكرية عاجلة للقضاء على

2020/09/23 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مئات العوائل في قرى أم الحنطة شمال شرق ديالى بعملية عسكرية عاجلة للقضاء على عناصر "داعش"....

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