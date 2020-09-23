محافظ ذي قار يوضح مهام القوات التي ارسلها الكاظمي ويؤكد: الحياة طبيعية في المحافظة


محافظ ذي قار يوضح مهام القوات التي ارسلها الكاظمي ويؤكد: الحياة طبيعية في المحافظة
2020/09/23 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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