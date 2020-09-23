أصابة وزيرة عراقية بحكومة الكاظمي بفيروس كورونا

2020/09/23 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اكدت وزارة الهجرة والمهجرين اصابة وزيرتها ايفان فايق بفايروس كورونا المستجد.ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن الناطق باسم الوزارة علي عباس، ان “الفحوصات اظهرت اصابة ايفان فايق وزيرة الهجرة بفايروس كورونا المستجد”.واضاف ان “حالة وزيرة الهجرة والمهجرين مستقرة”، مشيرا الى ان “اصابتها بالفايروس خفيفة لحد الان”.

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