فرنسا تؤيد اقتراح الحريري لإنهاء أزمة تشكيل حكومة لبنان

2020/09/23 | 16:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت فرنسا تأييدها للاقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، بسبب معضلة حقيبة المالية التي لا زالت حجر عثرة أمام تشكيل حكومة مصطفى أديب.وتضغط باريس على الساسة اللبنانيين لتشكيل الحكومة بسرعة، لكن العملية واجهت عقبة بسبب طلب فصيلين شيعيين رئيسيين تسمية عدة وزراء بينهم وزير المالية.واقترح […]

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