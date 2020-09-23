2020/09/23 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – افاد الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، بتفجير 16 عبوة ناسفة وحرق 7 مضافات ضمن عمليات اسود الجزيرة.وقال رسول في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: إن “ابطال قيادة عمليات الجزيرة وضمن عملية اسود الجزيرة رقم 1 والتي انطلقت لتطهير صحراء الجزيرة شمال نهر الفرات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسول: حرق 7 مضافات وتفجير 16 عبوة ناسفة ضمن عمليات اسود الجزيرة المركز الخبري الوطني.

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