إقليم كردستان يسجل الحصيلة الوبائية الأعلى بكورونا منذ بداية ’الجائحة’

2020/09/23 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاربعاء، تسجيل 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2020)، إن "مستشفيات إقليم كردستان سجلت 955 إصابة جديدة بكورونا، 240 في اربيل ، 98 في السليمانية، 34 في كرميان، 187 في رابرين، 370 في دهوك، 26 في حلبجة".

وتابع، "وسجلت دوائر الصحة شفاء 374 مصاباً، 202 في اربيل ، 30 في السليمانية، 29 في كرميان، 66 في رابرين، 22 في دهوك، 25 في حلبجة".

واضاف، "وقابل ذلك وفاة 19 مصاباً بالفيروس، 3 في اربيل ، 5 في السليمانية، حالة وفاة واحدة في كرميان، وحالة واحدة في رابرين".

واشار البيان إلى أن "مجموع الإصابات بالفيروس في كردستان منذ ظهور الفيروس ولغاية اليوم بلغ 43333 إصابة، تعافى منهم 2698، فيما توفي 1572 مصاباً".

وتعبر حصيلة الإصابات لهذا اليوم في إقليم كردستان هي الاعلى منذ تفشي الفيروس ولغاية اليوم.

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