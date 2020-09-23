ليوم واحد ..إيرادات ضريبية وكمركية تجاوزت (4) مليار دينار عراقي في منافذ موانئ أم قصر

2020/09/23 | 16:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية / منافذ موانئ أم قصر في محافظة البصرة عن تحقيق إيرادات إلى خزينة الدولة بلغت (4,321,456,970) مليار دينار عراقي والمتحققة من حركة التبادل التجاري والمستحصلة من المركز الكمركي والضريبي في موانئ أم قصر ليوم واحد 22 ايلول 2020.

واكد الهيأة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” سعيها الدائم والدؤوب والمضي قدماً الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وإجراءاته في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية”.

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