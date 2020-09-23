اكثر من 4 مليارات دينار… إيرادات ميناء ام قصر في البصرة خلال يوماً واحداً

2020/09/23 | 16:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية / منافذ موانئ أم قصر في البصرة عن تحقيق إيرادات إلى خزينة الدولة بلغت (4,321,456,970) مليار دينار عراقي والمتحققة من حركة التبادل التجاري والمستحصلة من المركز الكمركي والضريبي في موانئ أم قصر ليوم واحد 22 ايلول 2020.

واضافت الهيأة في بيان انها تسعى الى “المضي قدماً الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية”.

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